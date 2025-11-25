Уполномоченный Президента Франции завершает миссию в Украине: обсуждены репарационный кредит, культурные проекты и создание совместных оборонных предприятий
Украинский премьер-министр Свириденко обсудила с Пьером Эльброном перспективы репарационного кредита, культурное сотрудничество и создание совместных предприятий. Особое внимание уделили кредиту на основе замороженных российских активов и Украинскому фонду культурного наследия.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с представителем Франции дальнейшую финансовую поддержку, культурные проекты и создание совместных предприятий, подведя итоги его миссии в Украине. Об этом премьер написала в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Свириденко провела встречу со специальным уполномоченным Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном, который завершает свою миссию. Стороны рассмотрели перспективы репарационного кредита для Украины, развитие культурного сотрудничества и запуск совместных украинско-французских предприятий, особенно в оборонной сфере.
Особое внимание уделили важности репарационного кредита на основе замороженных российских активов для обеспечения потребностей финансовой, социальной стабильности и обороны Украины
Также она подчеркнула важность решения Европейского Совета относительно кредита на основе замороженных российских активов, которое ожидается в декабре, а также отметила создание Украинского фонда культурного наследия как нового инструмента поддержки культурного сектора.
Благодарю Пьера Эльброна за его вклад в помощь нашему государству! Ожидаем продолжения украинско-французского партнерства
