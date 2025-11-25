Уповноважений Президента Франції завершує місію в Україні: обговорено репараційний кредит, культурні проєкти та створення спільних оборонних підприємств
Київ • УНН
Українська прем'єрка Свириденко обговорила з П'єром Ельброном перспективи репараційного кредиту, культурну співпрацю та створення спільних підприємств. Особливу увагу приділили кредиту на основі заморожених російських активів та Українському фонду культурної спадщини.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з представником Франції подальшу фінансову підтримку, культурні проєкти та створення спільних підприємств, підбивши підсумки його місії в Україні. Про це прем'єрка написала у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Свириденко провела зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном, який завершує свою місію. Сторони розглянули перспективи репараційного кредиту для України, розвиток культурної співпраці та запуск спільних українсько-французьких підприємств, особливо в оборонній сфері.
Окрему увагу приділили важливості репараційного кредиту на основі заморожених російських активів для забезпечення потреб фінансової, соціальної стабільності та оборони України
Також вона наголосила на важливості рішення Європейської Ради щодо кредиту на основі заморожених російських активів, що очікується у грудні, а також відзначила створення Українського фонду культурної спадщини як нового інструменту підтримки культурного сектору.
Дякую П’єру Ельброну за його внесок в допомогу нашій державі! Очікуємо на продовження українсько-французького партнерства
