Уповноважений Президента Франції завершує місію в Україні: обговорено репараційний кредит, культурні проєкти та створення спільних оборонних підприємств

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 1546 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4980 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9248 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16895 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 12020 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10724 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9230 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6318 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8100 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11662 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 67822 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 29349 перегляди
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57 • 10531 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 48572 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39446 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 16895 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 28738 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 81185 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 109506 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 99350 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Абу-Дабі
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 1994 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39483 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 65240 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 66356 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 73612 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

Уповноважений Президента Франції завершує місію в Україні: обговорено репараційний кредит, культурні проєкти та створення спільних оборонних підприємств

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Українська прем'єрка Свириденко обговорила з П'єром Ельброном перспективи репараційного кредиту, культурну співпрацю та створення спільних підприємств. Особливу увагу приділили кредиту на основі заморожених російських активів та Українському фонду культурної спадщини.

Уповноважений Президента Франції завершує місію в Україні: обговорено репараційний кредит, культурні проєкти та створення спільних оборонних підприємств

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з представником Франції подальшу фінансову підтримку, культурні проєкти та створення спільних підприємств, підбивши підсумки його місії в Україні. Про це прем'єрка написала у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Свириденко провела зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном, який завершує свою місію. Сторони розглянули перспективи репараційного кредиту для України, розвиток культурної співпраці та запуск спільних українсько-французьких підприємств, особливо в оборонній сфері.

Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні25.11.25, 06:01 • 9918 переглядiв

Окрему увагу приділили важливості репараційного кредиту на основі заморожених російських активів  для забезпечення потреб фінансової, соціальної стабільності та оборони України 

– заявила Свириденко.

Також вона наголосила на важливості рішення Європейської Ради щодо кредиту на основі заморожених російських активів, що очікується у грудні, а також відзначила створення Українського фонду культурної спадщини як нового інструменту підтримки культурного сектору.

Дякую П’єру Ельброну за його внесок в допомогу нашій державі! Очікуємо на продовження українсько-французького партнерства 

– підсумувала Свириденко.

Стармер, Макрон та Мерц влаштували зустріч на полях G20 щодо мирного плану Трампа для України22.11.25, 16:10 • 4114 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Санкції
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська рада
Франція
Україна