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Упал с трехметровой высоты на спектакле: российского актера боярского госпитализировали

Киев • УНН

 • 3248 просмотра

Российский актер Михаил Боярский упал с высоты около трех метров во время спектакля в Санкт-Петербурге 14 апреля. Его госпитализировали, сообщается о возможных переломах ребра и позвонков.

Упал с трехметровой высоты на спектакле: российского актера боярского госпитализировали

российского актера и певца михаила боярского, который горячо поддерживает диктатора владимира путина, госпитализировали после падения на спектакле в санкт-петербурге, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

Детали

По данным Telegram-канала, 14 апреля российский артист оступился во время выступления и упал с высоты около трех метров на спину.

После того, что произошло, он был доставлен в больницу.

Добавим

Как сообщают другие российские Telegram-каналы, боярский сломал ребро и несколько грудных позвонков после падения во время спектакля.

Как сообщили в театре, из-за инцидента сегодняшний спектакль "Ромео и Джульетта" пройдет без боярского, во время постановки прозвучит только его голос.

Напомним

боярский известен своей антиукраинской позицией, а также поддержкой российского диктатора путина.

Антонина Туманова

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