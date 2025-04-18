Упал с трехметровой высоты на спектакле: российского актера боярского госпитализировали
Киев • УНН
Российский актер Михаил Боярский упал с высоты около трех метров во время спектакля в Санкт-Петербурге 14 апреля. Его госпитализировали, сообщается о возможных переломах ребра и позвонков.
российского актера и певца михаила боярского, который горячо поддерживает диктатора владимира путина, госпитализировали после падения на спектакле в санкт-петербурге, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.
Детали
По данным Telegram-канала, 14 апреля российский артист оступился во время выступления и упал с высоты около трех метров на спину.
После того, что произошло, он был доставлен в больницу.
Добавим
Как сообщают другие российские Telegram-каналы, боярский сломал ребро и несколько грудных позвонков после падения во время спектакля.
Как сообщили в театре, из-за инцидента сегодняшний спектакль "Ромео и Джульетта" пройдет без боярского, во время постановки прозвучит только его голос.
Напомним
боярский известен своей антиукраинской позицией, а также поддержкой российского диктатора путина.