Упав з триметрової висоти на виставі: російського актора боярського госпіталізували
Київ • УНН
Російський актор михайло боярський впав з висоти близько трьох метрів під час вистави в санкт-петербурзі 14 квітня. Його госпіталізували, повідомляється про можливі переломи ребра та хребців.
російського актора та співака михайла боярського, який палко підтримує диктатора володимира путіна, госпіталізували після падіння на виставі в Санкт-Петербурзі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.
Деталі
За даними Telegram-каналу, 14 квітня російський артист оступився під час виступу і впав з висоти близько трьох метрів на спину.
Після того, що сталося, його було доставлено до лікарні.
Додамо
Як повідомляють інші російські Telegram-канали, боярський зламав ребро та кілька грудних хребців після падіння під час вистави.
Як повідомили в театрі, через інцидент сьогоднішній спектакль "Ромео і Джульєтта" пройде без боярського, під час постановки прозвучить тільки його голос.
Нагадаємо
боярський відомий своєю антиукраїнською позицією, а також підтримкою російського диктатора путіна.