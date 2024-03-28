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Умер бывший сенатор-демократ Джозеф Либерман

Умер бывший сенатор-демократ Джозеф Либерман

Киев  •  УНН

28 марта 2024, 09:47  •  2348 просмотра

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Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.

В 2000 и в 2008 годах Джозеф Либерман был кандидатом на пост пост вице-президента США. В 2000 году Джозеф Либерман был кандидатом от Демократической партии, через восемь лет - вместе с республиканцем Джоном Маккейном. Об этом передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

В возрасте 82 лет умер бывший сенатор США Джо Либерман из Коннектикута, который почти выиграл пост вице-президента по списку демократов вместе с Альбертом Гором на выборах 2000 года, и затем, спустя 8 лет спустя едва не стал кандидатом на пост вице-президента. О смерти Либермана говорится в заявлении его семьи.

У Либермана была одна из самых странных карьер в американской политике. В течение длительного времени он, как правило, оставался на правом крыле демократов и многие считали его моралистом. Он был единственным демократом, который публично критиковал в Сенате этическое поведение президента Клинтона в деле Левински, хотя Клинтоны когда-то помогали ему во время избирательной кампании.

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Вместе с Альбертом Гором (45-й вице-президент США в период 1993-2001; лауреат Нобелевской премии мира 2007 года) Либерман выиграл общенациональное голосование, но оба проиграли выборы в Коллегии выборщиков после того, как Верховный суд вынес решение в пользу кандидата от республиканцев Джорджа Буша-младшего после исторического подсчета голосов во Флориде.

В последующие годы Джо Либерман шокировал свою партию, решительно защищая войны президента-республиканца в Ираке и Афганистане.

Проиграв праймериз демократов на переизбрание в своем родном штате Коннектикут в 2006 году, он вышел из партии и баллотировался как независимый кандидат, успешно вернув себе место благодаря поддержке консервативных избирателей. Либерман покинул Конгресс в 2013 году.

Напомним,

В возрасте 90 лет скончался израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. О смерти журналистам сообщила его дочь Дебора Трейсман.

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира28 марта 2024, 08:26 • 49709 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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