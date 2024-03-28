Умер бывший сенатор-демократ Джозеф Либерман
Киев • УНН
Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.
В 2000 и в 2008 годах Джозеф Либерман был кандидатом на пост пост вице-президента США. В 2000 году Джозеф Либерман был кандидатом от Демократической партии, через восемь лет - вместе с республиканцем Джоном Маккейном. Об этом передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Детали
В возрасте 82 лет умер бывший сенатор США Джо Либерман из Коннектикута, который почти выиграл пост вице-президента по списку демократов вместе с Альбертом Гором на выборах 2000 года, и затем, спустя 8 лет спустя едва не стал кандидатом на пост вице-президента. О смерти Либермана говорится в заявлении его семьи.
У Либермана была одна из самых странных карьер в американской политике. В течение длительного времени он, как правило, оставался на правом крыле демократов и многие считали его моралистом. Он был единственным демократом, который публично критиковал в Сенате этическое поведение президента Клинтона в деле Левински, хотя Клинтоны когда-то помогали ему во время избирательной кампании.
Вместе с Альбертом Гором (45-й вице-президент США в период 1993-2001; лауреат Нобелевской премии мира 2007 года) Либерман выиграл общенациональное голосование, но оба проиграли выборы в Коллегии выборщиков после того, как Верховный суд вынес решение в пользу кандидата от республиканцев Джорджа Буша-младшего после исторического подсчета голосов во Флориде.
В последующие годы Джо Либерман шокировал свою партию, решительно защищая войны президента-республиканца в Ираке и Афганистане.
Проиграв праймериз демократов на переизбрание в своем родном штате Коннектикут в 2006 году, он вышел из партии и баллотировался как независимый кандидат, успешно вернув себе место благодаря поддержке консервативных избирателей. Либерман покинул Конгресс в 2013 году.
Напомним,
В возрасте 90 лет скончался израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. О смерти журналистам сообщила его дочь Дебора Трейсман.
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Умер бывший сенатор-демократ Джозеф Либерман
Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.
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