Умер бывший министр финансов Украины Игорь Митюков

На 74-м году жизни скончался Игорь Митюков - украинский политический и государственный деятель. Он работал министром финансов Украины в составе четырех правительств подряд, передает УНН со ссылкой на Минфин.

7 апреля 2026 года на 74-м году жизни скончался Митюков Игорь Александрович - патриот, украинский политический и государственный деятель. - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Игорь Митюков посвятил служению Украине большую часть своей жизни. После успешной работы в финансовом секторе был назначен заместителем председателя Национального банка, работал Вице-премьер-министром по вопросам финансовой и банковской деятельности, Министром финансов Украины в составе четырех правительств подряд. Находился на дипломатической службе как Специальный представитель Правительства Украины при ЕС, был Послом Украины в Великобритании, представлял государство в Международной морской организации.

Активно занимался аналитическими исследованиями, основал и возглавлял Институт финансовой политики. Входил в состав наблюдательных советов нескольких крупных государственных учреждений, банков и компаний. За свою деятельность отмечен рядом государственных наград Украины.

Митюков стал одним из архитекторов финансовой системы нашего государства, посвятив годы ее развитию и стабилизации в сложный период становления.

Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Александровича стали примером для многих поколений финансистов. Заложенные им подходы до сих пор актуальны и обеспечивают устойчивость страны в условиях вооруженной российской агрессии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память - добавили в ведомстве.

Прощание с Игорем Митюковым продлится с 10:00 до 11:30 10 апреля 2026 года в помещении Национальной филармонии Украины.