$43.580.0750.320.01
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3.6м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Умер бывший министр финансов Украины Игорь Митюков

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

На 74-м году жизни скончался Игорь Митюков, возглавлявший Минфин в четырех правительствах. Церемония прощания состоится 10 апреля в Национальной филармонии.

Умер бывший министр финансов Украины Игорь Митюков

На 74-м году жизни скончался Игорь Митюков - украинский политический и государственный деятель. Он работал министром финансов Украины в составе четырех правительств подряд, передает УНН со ссылкой на Минфин.

7 апреля 2026 года на 74-м году жизни скончался Митюков Игорь Александрович - патриот, украинский политический и государственный деятель.

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Игорь Митюков посвятил служению Украине большую часть своей жизни. После успешной работы в финансовом секторе был назначен заместителем председателя Национального банка, работал Вице-премьер-министром по вопросам финансовой и банковской деятельности, Министром финансов Украины в составе четырех правительств подряд. Находился на дипломатической службе как Специальный представитель Правительства Украины при ЕС, был Послом Украины в Великобритании, представлял государство в Международной морской организации.

Активно занимался аналитическими исследованиями, основал и возглавлял Институт финансовой политики. Входил в состав наблюдательных советов нескольких крупных государственных учреждений, банков и компаний. За свою деятельность отмечен рядом государственных наград Украины.

Митюков стал одним из архитекторов финансовой системы нашего государства, посвятив годы ее развитию и стабилизации в сложный период становления.

Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Александровича стали примером для многих поколений финансистов. Заложенные им подходы до сих пор актуальны и обеспечивают устойчивость страны в условиях вооруженной российской агрессии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память

- добавили в ведомстве.

Прощание с Игорем Митюковым продлится с 10:00 до 11:30 10 апреля 2026 года в помещении Национальной филармонии Украины.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Европейский Союз
Великобритания
Украина