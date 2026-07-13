Умер бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, превративший страну в мирового игрока
Киев • УНН
Бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет. За его правление Катар основал Al Jazeera, приобрёл Harrods и получил право на ЧМ-2022.
Бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило государственное информационное агентство Катара, не назвав причину смерти, пишет УНН.
Детали
Шейх Хамад возглавлял страну с 1995 по 2013 год. Именно в его правление Катар превратился из небольшого государства Персидского залива во влиятельного международного игрока в сфере дипломатии, медиа и инвестиций. За это время страна основала телеканал Al Jazeera, приобрела лондонский универмаг Harrods и получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
В 2013 году он добровольно отрекся от престола, передав власть своему сыну Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Такой шаг стал редкостью для стран Персидского залива, где смена власти обычно происходит после смерти правителя или переворота.
Архитектор современного Катара
Шейх Хамад сам пришел к власти в 1995 году, отстранив своего отца в результате бескровного дворцового переворота. Он учился в британской военной академии Сандхерст, а до восшествия на престол отвечал за развитие нефтяной и газовой отраслей страны.
В его правление Катар существенно усилил свое международное влияние, однако независимая внешняя политика Дохи нередко вызывала недовольство союзников из-за поддержки контактов с Ираном, ХАМАС и «Братьями-мусульманами». Также споры вызывала редакционная политика телеканала Al Jazeera, который критиковали за предвзятое освещение событий.
Объявляя о передаче власти в 2013 году, шейх Хамад заявил: «Будущее ждет вас, дети этой родины, когда вы вступаете в новую эру, где молодое руководство поднимает флаг».
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