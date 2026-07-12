Умер сенатор США Линдси Грэм
Киев • УНН
Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля. Семья просит о конфиденциальности в это трудное время.
Сенатор-республиканец США от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Об этом говорится в заявлении на официальном аккаунте Грэма в X, передает УНН.
"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно сложный период", – говорится в заявлении.
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Сенатор Линдси Грэм поддерживал Украину и недавно посетил Киев с визитом.
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Что известно о Линдси Грэме?
В 1995 году Грэм вступил в резерв ВВС США. Во время американских военных операций в Ираке и Афганистане Грэм использовал свой опыт в военном праве.
Грэм был избран в Сенат Соединенных Штатов в 2002 году и переизбран в 2008, 2014 и 2020 годах.