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Умер сенатор США Линдси Грэм

Киев • УНН

 • 25878 просмотра

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля. Семья просит о конфиденциальности в это трудное время.

Умер сенатор США Линдси Грэм

Сенатор-республиканец США от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Об этом говорится в заявлении на официальном аккаунте Грэма в X, передает УНН.

"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно сложный период", – говорится в заявлении.

Добавим

Сенатор Линдси Грэм поддерживал Украину и недавно посетил Киев с визитом.

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Что известно о Линдси Грэме?

В 1995 году Грэм вступил в резерв ВВС США. Во время американских военных операций в Ираке и Афганистане Грэм использовал свой опыт в военном праве.

Грэм был избран в Сенат Соединенных Штатов в 2002 году и переизбран в 2008, 2014 и 2020 годах.

Антонина Туманова

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