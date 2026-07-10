Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм

Текст законопроекта о санкциях против россии был согласован с Белым домом. Документ должен дать инструменты президенту США Дональду Трампу для помощи в завершении войны, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает УНН.

Мы достигли согласия с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против россии, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом. Поэтому, когда я вернусь в Вашингтон, я вместе с сенатором Блументалем обращусь к лидерам республиканцев и демократов, чтобы узнать, сможем ли мы найти время для продвижения этого пакета санкций против россии, который даст инструменты президенту Трампу, чтобы помочь завершить эту войну