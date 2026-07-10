Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм заявил, что версия законопроекта о санкциях против россии согласована с Белым домом. Документ должен предоставить президенту Трампу инструменты для завершения войны.
Текст законопроекта о санкциях против россии был согласован с Белым домом. Документ должен дать инструменты президенту США Дональду Трампу для помощи в завершении войны, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает УНН.
Мы достигли согласия с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против россии, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом. Поэтому, когда я вернусь в Вашингтон, я вместе с сенатором Блументалем обращусь к лидерам республиканцев и демократов, чтобы узнать, сможем ли мы найти время для продвижения этого пакета санкций против россии, который даст инструменты президенту Трампу, чтобы помочь завершить эту войну
Напомним
В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Обсудили дипломатическую работу для завершения войны, увеличение санкционного давления на Россию и на всех, кто поддерживает ее войну.