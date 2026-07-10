Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм

$44.520.0450.880.18
ukenru
Эксклюзив
16:34 • 2740 просмотра
Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира
13:53 • 11368 просмотра
"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделюVideo
13:30 • 15866 просмотра
Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?
13:16 • 10186 просмотра
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
10 июля, 10:55 • 17129 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10 июля, 10:28 • 20468 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
10 июля, 08:01 • 23005 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 30366 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 29494 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 30223 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.4м/с
59%
748мм
Популярные новости
Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов10 июля, 09:09 • 15652 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo10 июля, 09:39 • 22346 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 26270 просмотра
В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ12:11 • 11935 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 11411 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto16:49 • 2722 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались15:05 • 7614 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 14:45 • 7284 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 26336 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 50261 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 10319 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 11462 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 88355 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 159074 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 149542 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Сенатор Линдси Грэм заявил, что версия законопроекта о санкциях против россии согласована с Белым домом. Документ должен предоставить президенту Трампу инструменты для завершения войны.

Сенат достиг с Белым домом согласия по версии законопроекта о санкциях против россии - Грэм

Текст законопроекта о санкциях против россии был согласован с Белым домом. Документ должен дать инструменты президенту США Дональду Трампу для помощи в завершении войны, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает УНН

Мы достигли согласия с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против россии, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом. Поэтому, когда я вернусь в Вашингтон, я вместе с сенатором Блументалем обращусь к лидерам республиканцев и демократов, чтобы узнать, сможем ли мы найти время для продвижения этого пакета санкций против россии, который даст инструменты президенту Трампу, чтобы помочь завершить эту войну 

- сказал Грэм. 

Напомним 

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Обсудили дипломатическую работу для завершения войны, увеличение санкционного давления на Россию и на всех, кто поддерживает ее войну. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира