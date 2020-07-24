Ультрас запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. WBC Ультрас Динамо продолжают демонстрировать свой протест относительно назначения главным тренером столичной команды Мирчи Луческу. На странице в соцсети Facebook ультрас сегодня появилось фото с граффити "Суркіси - ганьба "Динамо", передает УНН.
"Доброе утро, бело-синие! Нет, это не сон - Луческу и до сих пор главный тренер Динамо. Да, его назначили люди, которые организовывают проплаченные акции под НБУ и уже 6 лет не могут найти генерального спонсора для клуба. #ДинамоБезСуркісів", - йдет в заметке ультрас.
Напомним, вчера стало известно, что бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского ФК "Динамо". Контракт с ним был заключен на два года с возможностью продления еще на год.
На такое назначение болельщики столичного клуба, футбольные комментаторы и эксперты отреагировали крайне критично. В частности, Олег Блохин заявил, что отныне не будет болеть за команду и припомнил Луческу, как тот обидно высказывался в адрес легендарного тренера Валерия Лобановского.