Ультрас запустили хештег #ДинамоБезСуркісів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. WBC Ультрас Динамо продолжают демонструваті свой протест стосовно призначення головним тренером столічної команди Мірчі Луческу. На сторінці у соцмережі Facebook ультрас сьогодні з'явилося фото з графіті "Суркіси - ганьба "Динамо", передає УНН.
"Доброго ранку, біло-сині! Ні, це чи не сон - Луческу и досі головний тренер Динамо. Так, его призначила люди, Які організовують проплачені акції під НБУ і вже 6 років не можуть знайти генерального спонсора для клубу. #ДинамоБезСуркісів", - йдет у дописі ультрас.
Нагадаємо, учора стало відомо, что колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського ФК "Динамо". Контракт з ним уклали на два роки з можлівістю продовження ще на рік.
На таке призначення вболівальники столичного клубу, футбольні коментатори та експерти відреагувалі вкрай критично. Зокрема, Олег Блохін заявил, что відтепер не буде вболіваті за команду и пригадав Луческу, як той образливо висловлювався на адресу легендарного тренера Валерія Лобановського.