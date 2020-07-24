Блохін: ні за яких умов не буду вболівати за "Динамо"

"Це плювок. Це мені особистий плювок. Що говорив Луческу про "Динамо", про історію, про Лобановського, про всю традицію клубу. Це плювок мені в душу. Людина, яка працювала в "Шахтарі" 12 років, наговорив стільки про "Динамо", що - ну як? Ви ж читали, напевно, все це? Що він зробив в збірній Туреччини, "Зеніті"? Що він зробив? Чотири або три роки вже не працює, що він може зробити з "Динамо"? Я не забуду, що він говорив про традиції "Динамо", Лобановського і все інше", - сказав Олег Блохін.

За його словами, призначити головним тренером "можна кого завгодно, тільки не Луческу". Також Блохін зазначив, що ні за яких умов не буде вболівати за "Динамо" Луческу.

"Приходить людина, яка Лобановського опустила нижче планки. Я грав, теж домагався слави з "Динамо" і створював імідж клубу. Як я можу це прийняти, поясніть мені? Мені б в 74 роки такі гроші, думаю, теж би керував. І вам теж, думаю. Ну 74 роки, чотири роки не тренує людина. Це знущання. При нашій ситуації в країні платити такі гроші - незрозуміло, кому, чого. Дай бог йому здоров'я", - додав функціонер.

Нагадаємо, в одному зі своїх публічних інтерв'ю, Луческу заявив, що високе місце Лобановського в рейтингу France Football несправедливе. Згодом Луческу піддався критиці на батьківщині за таку позицію по відношенню до Лобановського.

Наприклад, видання Gazeta Sporturilor вийшло з публікацією, де навело 5 фактів, чому Лобановський справедливо посів шосте місце. Зокрема, видання звернуло увагу, що Лобановський виграв два Кубки Кубків і один Суперкубок Європи, а зі збірною СРСР він завоював срібло Євро-1988. Він також виховав трьох володарів "Золотого м'яча" - Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка.

Також нагадаємо, що легендарний у минулому наставник Динамо Валерій Лобановський посів шосте місце серед кращих клубних тренерів в історії футболу за версією France Football. Мірча Луческу в цьому рейтингу зайняв 41-е місце.