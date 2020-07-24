Блохин: ни при каких обстоятельствах не буду болеть за "Динамо"

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу о "Динамо", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что - ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Я не забуду, что он говорил о традициях "Динамо", Лобановском и все остальное", - сказал Олег Блохин.

По его словам, назначить главным тренером "можно кого угодно, только не Луческу". Также Блохин отметил, что ни при каких условиях не будет болеть за "Динамо" Луческу.

"Приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки. Я играл, тоже добивался славы с "Динамо" и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне? Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. И вам тоже, думаю. Ну 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги - непонятно, кому, чего. Дай бог ему здоровья", - добавил функционер.

Напомним, в одном из своих публичных интервью, Луческу заявил, что высокое место Лобановского в рейтинге France Football несправедливо. Впоследствии Луческу подвергся критике на родине за такую позицию по отношению к Лобановскому.

Например, издание Gazeta Sporturilor вышло с публикацией, где привело 5 фактов, почему Лобановский справедливо занял шестое место. В частности, издание обратило внимание, что Лобановский выиграл два Кубка Кубков и один Суперкубок Европы, а со сборной СССР он завоевал серебро Евро-1988. Он также воспитал трех обладателей "Золотого мяча" - Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

Также напомним, что легендарный в прошлом наставник Динамо Валерий Лобановский занял шестое место среди лучших клубных тренеров в истории футбола по версии France Football. Мирча Луческу в этом рейтинге занял 41-е место.