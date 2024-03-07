"Укрзализныця" начала бета-тестирование функции автоматической покупки билетов

В "Укрзализныце" начали бета-тестирование новой функции - автовыкуп билетов на поезда внутреннего сообщения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Детали

В ведомстве отмечают, что новой функцией могут воспользоваться только пользователи, которые авторизованы через Дія.Підпис. Отмечается, что в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).



В случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически - объяснили в Укрзализныце.

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Отмечается, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Дополнение

В компании предупреждают, что при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительными для поездок.

Поэтому советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов - добавляют в УЗ.

Также компания просит пользователей сразу сообщать через "Обратную связь" в приложении о любых проблемах с новыми функциями.

Напомним,

В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.