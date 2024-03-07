"Укрзализныця" начала бета-тестирование функции автоматической покупки билетов
Киев • УНН
Укрзализныця начала бета-тестирование новой функции автоматической покупки билетов на поезда внутреннего сообщения, которая позволяет пользователям отслеживать и автоматически покупать билеты, когда они есть в наличии, а средства снимаются только после успешной покупки.
В "Укрзализныце" начали бета-тестирование новой функции - автовыкуп билетов на поезда внутреннего сообщения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Детали
В ведомстве отмечают, что новой функцией могут воспользоваться только пользователи, которые авторизованы через Дія.Підпис. Отмечается, что в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:
- мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
- мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).
В случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически
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Отмечается, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.
Дополнение
В компании предупреждают, что при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительными для поездок.
Поэтому советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов
Также компания просит пользователей сразу сообщать через "Обратную связь" в приложении о любых проблемах с новыми функциями.
Напомним,
В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.
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