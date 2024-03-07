"Укрзалізниця" розпочала бета-тестування функції автоматичної купівлі квитків
Київ • УНН
Укрзалізниця розпочала бета-тестування нової функції автоматичної купівлі квитків на поїзди внутрішнього сполучення, яка дозволяє користувачам відстежувати та автоматично купувати квитки, коли вони є в наявності, а кошти знімаються лише після успішної покупки.
В "Укрзалізниці" розпочали бета-тестування нової функції - автовикуп квитків на поїзди внутрішнього сполучення. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.
Деталі
У відомстві наголошують, що новою функцією можуть скористатись лише користувачі, які авторизовані через Дія.Підпис. Зазначається, що в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
- моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
- моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично
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Зазначається, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
Доповнення
В компанії попереджають, що при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.
Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів
Також компанія просить користувачів відразу повідомляти через "Зворотний звʼязок" в застосунку про будь-які проблеми щодо нових функцій.
Нагадаємо
У 2023 році 84,6% залізничних квитків було продано онлайн через сервіси Укрзалізниці та її партнерів. Використання мобільного додатку Укрзалізниці також зросло на 23,2% до 37,9%.