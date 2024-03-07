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"Укрзалізниця" розпочала бета-тестування функції автоматичної купівлі квитків

Київ • УНН

 • 22294 перегляди

Укрзалізниця розпочала бета-тестування нової функції автоматичної купівлі квитків на поїзди внутрішнього сполучення, яка дозволяє користувачам відстежувати та автоматично купувати квитки, коли вони є в наявності, а кошти знімаються лише після успішної покупки.

"Укрзалізниця" розпочала бета-тестування функції автоматичної купівлі квитків

В "Укрзалізниці" розпочали бета-тестування нової функції - автовикуп квитків на поїзди внутрішнього сполучення. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.

Деталі 

У відомстві наголошують, що новою функцією можуть скористатись лише користувачі, які авторизовані через Дія.Підпис. Зазначається, що в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично

- пояснили в Укрзалізниці.

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Зазначається, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку.  Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Доповнення

В компанії попереджають, що при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.

Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів

- додають в УЗ. 

Також компанія просить користувачів відразу повідомляти через "Зворотний звʼязок" в застосунку про будь-які проблеми щодо нових функцій. 

Нагадаємо

У 2023 році 84,6% залізничних квитків було продано онлайн через сервіси Укрзалізниці та її партнерів. Використання мобільного додатку Укрзалізниці також зросло на 23,2% до 37,9%.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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