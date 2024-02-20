"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland
Киев • УНН
"Укроборонпром" подписал меморандум с компанией MBDA Deutschland о сотрудничестве в сфере систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало Меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", пишет УНН.
Детали
Документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности для противодействия БПЛА. Потенциальные сферы партнерства - исследования, разработка, производство, инвестиции и тому подобное.
Сотрудничество с ведущими мировыми оружейными компаниями не только расширяет имеющиеся возможности Украины на поле боя, но и закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития нашей оборонной промышленности и способствует ее интеграции в оборонную промышленность НАТО
В свою очередь управляющий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд подчеркнул, что это соглашение является важной вехой в отношениях между оборонными отраслями Украины и Германии.
Укроборонпром начинает партнерство с инновационными оборонными компаниями Литвы10 января 2024, 21:13 • 31042 просмотра
Я с нетерпением жду сотрудничества с Укроборонпромом, ведущим игроком в европейской оборонной промышленности
Дополнение
В "Укроборонпроме" отметили, что MBDA Deutschland разрабатывает и производит системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые отвечают текущим и будущим потребностям войска.
Напомним,
Укроборонпром подписал соглашение о сотрудничестве с немецким производителем оружия Dynamit Nobel Defense для усиления обороноспособности Украины.
"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland
"Укроборонпром" подписал меморандум с компанией MBDA Deutschland о сотрудничестве в сфере систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.
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