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"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland

"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:52  •  3572 просмотра

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"Укроборонпром" подписал меморандум с компанией MBDA Deutschland о сотрудничестве в сфере систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало Меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", пишет УНН.

Детали 

Документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности для противодействия БПЛА. Потенциальные сферы партнерства - исследования, разработка, производство, инвестиции и тому подобное.

Сотрудничество с ведущими мировыми оружейными компаниями не только расширяет имеющиеся возможности Украины на поле боя, но и закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития нашей оборонной промышленности и способствует ее интеграции в оборонную промышленность НАТО

- отметил генеральный директор АО "УОП" Герман Сметанин.

В свою очередь управляющий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд подчеркнул, что это соглашение является важной вехой в отношениях между оборонными отраслями Украины и Германии.

Укроборонпром начинает партнерство с инновационными оборонными компаниями Литвы10 января 2024, 21:13 • 31042 просмотра

Я с нетерпением жду сотрудничества с Укроборонпромом, ведущим игроком в европейской оборонной промышленности

- заверил Готтшильд. 

Дополнение

В "Укроборонпроме" отметили, что MBDA Deutschland разрабатывает и производит системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые отвечают текущим и будущим потребностям войска.

Напомним,

Укроборонпром подписал соглашение о сотрудничестве с немецким производителем оружия Dynamit Nobel Defense для усиления обороноспособности Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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"Укроборонпром" співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland
"Ukroboronprom will cooperate with MBDA Deutschland, a leading manufacturer of missile systems
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"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland

"Укроборонпром" подписал меморандум с компанией MBDA Deutschland о сотрудничестве в сфере систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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