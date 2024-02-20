"Укроборонпром" співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland
Київ • УНН
"Укроборонпром" підписав меморандум з компанією MBDA Deutschland про співпрацю у сфері систем протиповітряної оборони та протидії безпілотним літальним апаратам.
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", пише УНН.
Деталі
Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.
Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО
Своєю чергою керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд підкреслив, що ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями України та Німеччини.
Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви 10.01.24, 23:13 • 32157 переглядiв
Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості
Доповнення
В "Укроборонпромі" відзначили, що MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.
Нагадаємо
Укроборонпром підписав угоду про співпрацю з німецьким виробником зброї Dynamit Nobel Defense для посилення обороноздатності України.