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Укроборонпром співпрацюватиме з німецьким виробник зброї Dynamit Nobel Defense

Укроборонпром співпрацюватиме з німецьким виробник зброї Dynamit Nobel Defense

Київ • УНН

 • 30163 перегляди

Укроборонпром підписав угоду про співпрацю з німецьким виробником зброї Dynamit Nobel Defense для посилення обороноздатності України.

Укроборонпром підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence. Про це повідомляє Укроборонпром, передає УНН.

Деталі

17 лютого 2024 року акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум про співпрацю з одним із лідерів глобальної зброярської спільноти – німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.

Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу

– заявив Генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

Додамо

Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) - це німецький виробник озброєнь, що є дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael". Компанія було заснована в 1865 році Альфредом Нобелем.

Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви 10.01.24, 23:13 • 32157 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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