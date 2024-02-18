Укроборонпром співпрацюватиме з німецьким виробник зброї Dynamit Nobel Defense

Укроборонпром підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence. Про це повідомляє Укроборонпром, передає УНН.

Деталі

17 лютого 2024 року акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум про співпрацю з одним із лідерів глобальної зброярської спільноти – німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.

Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу – заявив Генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

Додамо

Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) - це німецький виробник озброєнь, що є дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael". Компанія було заснована в 1865 році Альфредом Нобелем.

Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви