Укроборонпром співпрацюватиме з німецьким виробник зброї Dynamit Nobel Defense
Київ • УНН
Укроборонпром підписав угоду про співпрацю з німецьким виробником зброї Dynamit Nobel Defense для посилення обороноздатності України.
Укроборонпром підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence. Про це повідомляє Укроборонпром, передає УНН.
Деталі
17 лютого 2024 року акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум про співпрацю з одним із лідерів глобальної зброярської спільноти – німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.
Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу
Додамо
Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) - це німецький виробник озброєнь, що є дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael". Компанія було заснована в 1865 році Альфредом Нобелем.
Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви 10.01.24, 23:13 • 32157 переглядiв