Укроборонпром будет сотрудничать с немецким производитель оружия Dynamit Nobel Defense

Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.