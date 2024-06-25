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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

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24 июня 2024, 07:00  •  45332 просмотра

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Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

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США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

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