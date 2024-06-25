Сегодня, 25 июня, с 12:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше. Импорт запланирован из 5 стран. Об этом во вторник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Сегодня, 25 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00 - заявили в Укрэнерго.

Как указали в компании, увеличат объем ограничений из-за снижения возможностей электростанций производить электроэнергию в результате восьми вражеских атак.

Также в Укрэнерго рассказали, что вчера, 24 июня, из-за недостаточной эффективности примененных облэнерго мер ограничения потребления, в течение дня применялись дополнительные ограничения. В частности, с 13:00 до 15:48 в Днепропетровской области были применены аварийные отключения. Также с 13:00 до 23:00 применялся увеличенный объем ограничений в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях.

В течение суток предусмотрен импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 26 524 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 295 МВт.

Сети "Укрэнерго" и Облэнерго

На утро без энергопитания остаются 457 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: есть обесточивание в Одесской и Сумской областях.

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno