В энергосистеме Украины критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян, а импорт, который на максимуме, не решает эту проблему. Об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

Детали

Мы сейчас зависим от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня. Сейчас идут ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях. Поэтому некоторые блоки не работают. Что очень существенный фактор объяснил Коваленко.

Он добавил, что в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная, поскольку, кроме проблем с генерацией, добавляется рост потребления.

Коваленко напомнил, что сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины, исключающая фактор критической инфраструктуры и другие, также будут внедрены некоторые другие изменения.

Графики в Киеве как были шесть групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы. Мы и ОСР будем максимально быстро сообщать об изменениях. Но для планирования - лучше не рассчитывать отметил Коваленко.

В белой зоне свет должен быть, добавил он.

Если нет, то надо заполнить электронную заявку на сайте сетей. Может авария, может ошибка, может отказ оборудования, может быть что угодно. Коллеги забирают и анализируют объяснил Коваленко.

В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом света будет сложная - Коваленко