Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде, – Yasno

В енергосистемі України критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян, а імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему. Про це заявив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, передає УНН.

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Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор

Він додав, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна, оскільки, окрім проблем із генерацією, додається зростання споживання.

Коваленко нагадав, що зараз уже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури та інші, також будуть впроваджені деякі інші зміни.

Графіки в Києві як були шість груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що в сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування – краще не разраховувати

У білій зоні світло повинно бути, додав він.

Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують