Укренерго: з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень електрики буде більшим
Київ • УНН
25 червня з 12:00 до 23:00 по всій Україні буде збільшено обсяг обмежень електроенергії через зниження потужності електростанцій, спричинене російськими атаками. Імпорт планується з 5 країн.
Сьогодні, 25 червня, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим. Імпорт заплановано з 5 країн. Про це у вівторок повідомили в Укренерго, передає УНН.
Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00
Як вказали у компанії, збільшать обсяг обмежень через зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію внаслідок восьми ворожих атак.
Також в Укренерго розповіли, що вчора, 24 червня, через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання, протягом дня застосовувались додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення. Також з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
Протягом доби передбачений імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 524 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 295 МВт.
Мережі "Укренерго" та Обленерго
На ранок без енергоживлення залишаються 457 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
З технічних причин: є знеструмлення в Одеській та Сумській областях.
Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде, – Yasno25.06.24, 06:46 • 109515 переглядiв