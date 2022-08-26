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Укрэнерго скоро восстановит магистральную линию, которая повысит безопасность работы ЗАЭС

Киев • УНН

 • 152602 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В ближайшее время ремонтные бригады Укрэнерго завершат восстановление еще одной магистральной линии, которая повысит безопасность работы Запорожской АЭС. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Укрэнерго скоро восстановит магистральную линию, которая повысит безопасность работы ЗАЭС

Детали

Как отметили, 25 августа Укрэнерго приняло все необходимые меры для восстановления магистральной сети, которая обеспечивает работу Запорожской АЭС.

В частности, была возобновлена ​​работа двух поврежденных магистральных линий, которые сейчас надежно заживляют собственные потребности Запорожской АЭС. Благодаря этому обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, расположенных на площадке ЗАЭС.

Цитата

"В ближайшее время ремонтные бригады Укрэнерго смогут завершить восстановление еще одной магистральной линии, которая позволит повысить безопасность работы электростанции. Сейчас энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе энергосети ENTSO-E. Потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована и энергосистема сбалансирована", – говорится в сообщении.

Дополнение

По состоянию на 9:00 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети.

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

В результате ЗАЭС снова была подключена к энергосети, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль сообщила, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную оккупантами Запорожскую АЭС на следующей неделе.

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