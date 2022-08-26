Укренерго незабаром відновить магістральну лінію, яка підвищить безпеку роботи ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Найближчим часом ремонтні бригади Укренерго завершать відновлення ще однієї магістральної лінії, яка підвищить безпеку роботи Запорізької АЕС. Про це в Telegram інформує пресслужба Укренерго, передає УНН.
Деталі
Як зазначили, 25 серпня Укренерго вжило всіх необхідних заходів для відновлення магістральної мережі, яка забезпечує роботу Запорізької АЕС.
Зокрема, було відновлено роботу двох пошкоджених магістральних ліній, які зараз надійно заживлюють власні потреби Запорізької АЕС. Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, розташованих на майданчику ЗАЕС.
Цитата
"Найближчим часом ремонтні бригади Укренерго зможуть завершити відновлення ще однієї магістральної лінії, яка дасть можливість підвищити безпеку роботи електростанції. Наразі енергосистема України продовжує стабільно працювати в складі енергомережі ENTSO-E. Втрата потужності, спричинена відключенням Запорізькій АЕС, компенсована та енергосистема збалансована", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Станом на 9:00 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключено від енергомережі.
25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.
Зрештою ЗАЕС знову було підключено до енергомережі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.
Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ має відвідати захоплену окупантами Запорізьку АЕС наступного тижня.