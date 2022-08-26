Усі енергоблоки ЗАЕС відключені від енергомережі – Енергоатом

Цитата

“Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Врешті ЗАЕС знову було підключено до енергомережі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ має відвідати захоплену окупантами Запорізьку АЕС наступного тижня.