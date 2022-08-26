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Все энергоблоки ЗАЭС отключены от энергосети - Энергоатом

Киев • УНН

 • 207942 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на 9:00 26 августа 2022 все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Об этом информирует Энергоатом, пишет УНН.

Все энергоблоки ЗАЭС отключены от энергосети - Энергоатом

Цитата

“По состоянию на 9.00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины. Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет”, – говорится в сообщении.

Дополнение

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

В конце концов ЗАЭС снова была подключена к энергосети, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль сообщила, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную оккупантами Запорожскую АЭС на следующей неделе.

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