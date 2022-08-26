Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована на наступний тиждень

Цитата

"На наступний тиждень запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони доїжджати. Незважаючи на те, що росіяни погодилися на те, що місія буде заїжджати через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта, зважаючи на ситуацію навколо нього", - сказала Зеркаль.

Раніше

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 25 серпня заявив про термінову необхідність направити місію організації на Запорізьку АЕС.

"Майже щодня відбувається новий інцидент на Запорізькій АЕС чи поряд із нею. Ми більше не можемо дозволити собі гаяти час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на АЕС у найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою", - сказав Гроссі.

Доповнення

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Врешті ЗАЕС знову було підключено до енергомережі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.