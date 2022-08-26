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Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирована на следующую неделю

Киев • УНН

 • 163307 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную оккупантами Запорожскую АЭС на следующей неделе, сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ", пишет УНН.

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирована на следующую неделю

Цитата

"На следующую неделю запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут доезжать. Несмотря на то, что россияне согласились на то, что миссия будет заезжать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта, учитывая ситуацию вокруг него", - сказала Зеркаль.

Ранее

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 25 августа заявил о срочной необходимости направить миссию организации на Запорожскую АЭС.

"Почти ежедневно происходит новый инцидент на Запорожской АЭС или рядом с ней. Мы больше не можем позволить себе терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на АЭС в ближайшие несколько дней, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью", – сказал Гросси.

Дополнение

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции. 

В конце концов ЗАЭС снова было подключено к энергосети, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

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