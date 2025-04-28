"Укрэнерго" договорилась о реструктуризации "зеленых" облигаций на 825 млн долларов
Киев • УНН
НЭК "Укрэнерго" достигла согласия о реструктуризации долга по "зеленым" облигациям на 825 млн долларов. Кредиторам предложат либо продать облигации, либо обменять на новые с более высокой ставкой.
НЭК "Укрэнерго" достигла согласия относительно условий операции по управлению долгом по зеленым облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму 825 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что достигла согласия относительно условий операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму 825 млн долларов со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году…
В соответствии с условиями соглашения, кредиторам предложат: продать свои облигации на аукционе с предельной стоимостью каждой облигации на уровне 65,125% от стоимости номинала (с учетом уже начисленных и просроченных процентов). Для реализации этого сценария "Укрэнерго" планирует привлечь на международных финансовых рынках 430 млн долларов.
Или владельцы облигаций могут обменять имеющиеся облигации на новые облигации компании, не гарантированные государством, с продленным сроком погашения (декабрь 2031 года) и повышенной годовой процентной ставкой (8,5% годовых).
В "Укрэнерго" напомнили, что "зеленые" облигации устойчивого развития - это заем на сумму 825 млн долларов, который НЭК "Укрэнерго" получила в 2021 году под государственные гарантии. В ноябре прошлого года, в соответствии с меморандумом с МВФ, требованиями украинского законодательства и решением акционера - выплаты по облигациям были временно приостановлены. С тех пор продолжались переговоры об условиях реструктуризации долга.
Напомним
Украина заявила, что не смогла достичь соглашения с владельцами $2,6 млрд своего долга, что подорвало ее надежды на реструктуризацию до дедлайна для платежа в следующем месяце.