"Укренерго" домовилась про реструктуризацію "зелених" облігацій на 825 млн доларів
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо реструктуризації боргу за "зеленими" облігаціями на 825 млн доларів. Кредиторам запропонують або продати облігації, або обміняти на нові з вищою ставкою.
НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за зеленими облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму 825 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", передає УНН.
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму 825 млн доларів зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році…
Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують: продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію "Укренерго" планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн доларів.
Або власники облігацій можуть обміняти наявні облігації на нові облігації компанії негарантовані державою з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).
В "Укренерго" нагадали, що "зелені" облігації сталого розвитку - це позика на суму 825 млн доларів, яку НЕК "Укренерго" отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера - виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.
Нагадаємо
Україна заявила, що не змогла досягти угоди з власниками $2,6 млрд свого боргу, що підірвало її надії на реструктуризацію до дедлайну для платежу наступного місяця.