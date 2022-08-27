Украинцам до конца октября разрешили бесплатно ездить в столичном регионе Финляндии

Детали

Транспортная компания HSL, которая управляет всем общественным транспортом – метро, ​​трамваями и автобусами – в столичном регионе, предлагает бесплатный проезд для украинцев, начиная с марта.

До 31 октября украинцы еще могут пользоваться правом бесплатного проезда в столичном регионе (Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Сипоо) на транспорте HSL, сообщили в компании.

Бесплатный проезд возможен при предъявлении паспорта Украины или другого документа, например, выданного миграционной службой.

В компании добавили, что украинцы, которые не могут себе позволить проезд на общественном транспорте, могут обратиться в соответствующие органы за помощью. Так, за поддержкой в ​​оплате проезда могут обратиться студенты и школьники.

Дополнение

Право бесплатного проезда в регионе Хельсинки для украинцев продолжали несколько раз. Его решили закончить с 1 ноября, потому что считают, что в таком случае должны предоставлять бесплатный проезд всем людям, которые покидают регионы с военными действиями.