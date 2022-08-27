Українцям до кінця жовтня дозволили безплатно їздити у столичному регіоні Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українці зможуть їздити безплатно в регіоні Гельсінкі у Фінляндії до кінця жовтня, пише УНН з посиланням на Yle.
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Транспортна компанія HSL, яка управляє всім громадським транспортом - метро, трамваями та автобусами - у столичному регіоні, пропонує безплатний проїзд для українців, починаючи з березня.
До 31 жовтня українці ще можуть користуватися правом безплатного проїзду у столичному регіоні (Гельсінкі, Еспоо, Вантаа, Сіпоо) на транспорті HSL, повідомили у компанії.
Безплатний проїзд можливий за пред’явленням паспорта України або іншого документу, наприклад, виданого міграційною службою.
У компанії додали, що ті українці, які не можуть собі дозволити проїзд на громадському транспорті, можуть звернутися до відповідних органів по допомогу. Так, за підтримкою в оплаті проїзду можуть звернутися студенти та школярі.
Доповнення
Право безплатного проїзду у регіоні Гельсінкі для українців продовжували кілька разів. Його вирішили закінчити з 1 листопада, бо вважають, що в такому випадку мали б надавати безкоштовний проїзд всім людям, що полишають регіони з військовими діями.