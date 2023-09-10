Украинец признан лучшим пловцом юниорского Чемпионата Мира-2023

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В Израильской Нетанье завершился юниорский чемпионат мира 2023 года по плаванию. Сборная Украины поделила четвертое место в итоговом медальном зачете, поделив его со сборными Дании и Боснии и Герцеговины.

В активе украинской команды две золотые медали, которые добыл 17-летний Александр Желтяков – на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также на его счету серебро на 50 метрах на спине.

Кроме того, на 100-метровой дистанции Желтяков выполнил олимпийский норматив и завоевал свою вторую путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже.

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