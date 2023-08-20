Забрали 28 медалей: дефлімпійська збірна України посіла друге місце на чемпіонаті світу-2023 з плавання

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Україна здобула на чемпіонаті 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. З них 20 (8+7+5) плавці отримали в особистих дисциплінах, а ще вісім (3+2+3) – в естафетах.

Такий високий результат дав змогу українській команді фінішувати, зайнявши друге місце в медальному заліку, поступившись лише США з їхніми 13 золотими медалями з 25 нагород.

У чотирьох дисциплінах отримали нагороди одразу по двоє українців. Зокрема, як пише видання, тричі "синьо-жовті" посідали перші дві сходинки, й щоразу – у плаванні брасом серед чоловіків: на дистанціях 50 м (Олексій Коломієць і Денис Наконечний), 100 м (Наконечний і Коломієць) та 200 м (Коломієць і Владислав Гриценко).

Найтитулованішим плавцем збірної України на чемпіонаті став 20-річний Ілля Султанов. Триразовий дефлімпійський чемпіон завоював на цих змаганнях сім нагород (чотири особисті й три в естафетах), зокрема п'ять золотих (три з них – в індивідуальних дисциплінах).

Крім того, Султанов записав на свій рахунок рекорд турніру, який встановив на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Результати та рекорди України на дефлімпійському мундіалі з плавання.

У столиці Аргентини Буенос-Айресі завершився чемпіонат світу-2023 з плавання серед спортсменів із порушенням слуху. Дефлімпійська збірна України була представлена 16 плавцями, і кожен із них відзначився на цих змаганнях медаллю.

За цей чемпіонат Україна завоювала 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. З них 20 (8+7+5) спортсмени вибороли в особистих дисциплінах, а ще вісім (3+2+3) – в естафетах.

Цей результат дозволив українській команді фінішувати на другому місці в медальному заліку, поступившись лише США, які здобули 25 нагород, але випередили "синьо-жовтих" за кількістю "золота" (13).

Одразу в чотирьох дисциплінах на п'єдестал піднялися по двоє українців. Зокрема, тричі "синьо-жовті" посідали перші дві сходинки, й щоразу – у плаванні брасом серед чоловіків: на дистанціях 50 м (Олексій Коломієць і Денис Наконечний), 100 м (Наконечний і Коломієць) та 200 м (Коломієць і Владислав Гриценко).

Доповнення

Найбільше титулів, представляючи збірну України на чемпіонаті, забрав 20-річний Ілля Султанов. Триразовий дефлімпійський чемпіон здобув сім нагород (чотири особисті й три в естафетах), з них п'ять золотих (три з них – в індивідуальних дисциплінах). Ба більше, плавець встановив рекорд турніру, пропливши на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Такод протягом турніру українські плавці побили два рекорди чемпіонатів світу.



Ілля Султанов – 50 м, вільний стиль – 23.19 с.



Владислав Кремляков – 200 м, спина – 2:06.11 хв.



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