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Забрали 28 медалей: дефлімпійська збірна України посіла друге місце на чемпіонаті світу-2023 з плавання

Забрали 28 медалей: дефлімпійська збірна України посіла друге місце на чемпіонаті світу-2023 з плавання

Київ • УНН

 • 1238382 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Буенос-Айресі, Аргентина, пройшов чемпіонат світу-2023 з плавання серед спортсменів із порушенням слуху. Дефлімпійську збірну України представляли 16 плавців, кожен з яких здобув медаль. Про це пише Суспільне, передає УНН.

Деталі 

Україна здобула на чемпіонаті 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. З них 20 (8+7+5) плавці отримали в особистих дисциплінах, а ще вісім (3+2+3) – в естафетах.

Такий високий результат дав змогу українській команді фінішувати, зайнявши друге місце в медальному заліку, поступившись лише США з їхніми 13 золотими медалями з 25 нагород.

У чотирьох дисциплінах отримали нагороди одразу по двоє українців. Зокрема, як пише видання, тричі "синьо-жовті" посідали перші дві сходинки, й щоразу – у плаванні брасом серед чоловіків: на дистанціях 50 м (Олексій Коломієць і Денис Наконечний), 100 м (Наконечний і Коломієць) та 200 м (Коломієць і Владислав Гриценко).

Найтитулованішим плавцем збірної України на чемпіонаті став 20-річний Ілля Султанов. Триразовий дефлімпійський чемпіон завоював на цих змаганнях сім нагород (чотири особисті й три в естафетах), зокрема п'ять золотих (три з них – в індивідуальних дисциплінах).

Крім того, Султанов записав на свій рахунок рекорд турніру, який встановив на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Результати та рекорди України на дефлімпійському мундіалі з плавання.

У столиці Аргентини Буенос-Айресі завершився чемпіонат світу-2023 з плавання серед спортсменів із порушенням слуху. Дефлімпійська збірна України була представлена 16 плавцями, і кожен із них відзначився на цих змаганнях медаллю.

За цей чемпіонат Україна завоювала 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. З них 20 (8+7+5) спортсмени вибороли в особистих дисциплінах, а ще вісім (3+2+3) – в естафетах.

Цей результат дозволив українській команді фінішувати на другому місці в медальному заліку, поступившись лише США, які здобули 25 нагород, але випередили "синьо-жовтих" за кількістю "золота" (13).

Одразу в чотирьох дисциплінах на п'єдестал піднялися по двоє українців. Зокрема, тричі "синьо-жовті" посідали перші дві сходинки, й щоразу – у плаванні брасом серед чоловіків: на дистанціях 50 м (Олексій Коломієць і Денис Наконечний), 100 м (Наконечний і Коломієць) та 200 м (Коломієць і Владислав Гриценко).

Доповнення 

Найбільше титулів, представляючи збірну України на чемпіонаті, забрав 20-річний Ілля Султанов. Триразовий дефлімпійський чемпіон здобув сім нагород (чотири особисті й три в естафетах), з них п'ять золотих (три з них – в індивідуальних дисциплінах). Ба більше, плавець встановив рекорд турніру, пропливши на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Такод протягом турніру українські плавці побили два рекорди чемпіонатів світу.

  • Ілля Султанов – 50 м, вільний стиль – 23.19 с. 
  • Владислав Кремляков – 200 м, спина – 2:06.11 хв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збірна України здобула «золото» на юніорському Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

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