Збірна України здобула «золото» на юніорському Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Збірна України здобула «золоту» медаль на юніорському Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить у хорватському місті Рієка. Про це повідомили в НОК України та олімпійська команда, передає УНН.
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«Із золота розпочала чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів збірна України. Перший же вид програми змагань у хорватському місті Рієка завершився перемогою нашої змішаної команди у складі Данила Аванесова, Кирила Азарова, Каріни Глижіної та Марка Гриценка», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що українці набрали за шість стрибків суму 377.10, випередивши на 22,2 бала найближчих суперників - представників Німеччини.
Нагадаємо, Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу.
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