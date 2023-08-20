Збірна України здобула «золото» на юніорському Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

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«Із золота розпочала чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів збірна України. Перший же вид програми змагань у хорватському місті Рієка завершився перемогою нашої змішаної команди у складі Данила Аванесова, Кирила Азарова, Каріни Глижіної та Марка Гриценка», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українці набрали за шість стрибків суму 377.10, випередивши на 22,2 бала найближчих суперників - представників Німеччини.

Нагадаємо, Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу.

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