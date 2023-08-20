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Сборная Украины завоевала "золото" на юниорском Чемпионате Европы по прыжкам в воду

Киев • УНН

 • 1016965 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. Сборная Украины завоевала «золотую» медаль на юниорском Чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в хорватском городе Риека. Об этом сообщили в НОК Украины и олимпийская команда, передает УНН.

Цитата

«С золота начала чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров сборная Украины. Первый же вид программы соревнований в хорватском городе Риека завершился победой нашей смешанной команды в составе Даниила Аванесова, Кирилла Азарова, Карины Глыжиной и Марка Гриценко», — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что украинцы набрали за шесть прыжков сумму 377.10, опередив на 22,2 балла ближайших соперников - представителей Германии.

Напомним, Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу. 

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