Сборная Украины завоевала "золото" на юниорском Чемпионате Европы по прыжкам в воду

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«С золота начала чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров сборная Украины. Первый же вид программы соревнований в хорватском городе Риека завершился победой нашей смешанной команды в составе Даниила Аванесова, Кирилла Азарова, Карины Глыжиной и Марка Гриценко», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинцы набрали за шесть прыжков сумму 377.10, опередив на 22,2 балла ближайших соперников - представителей Германии.

Напомним, Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу.

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