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Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу

Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу

Київ • УНН

 • 862652 перегляди

КИЇВ.19 серпня. УНН. Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу. У другому турі українки обіграли збірну Угорщини. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

Зазначається, що у середині першої партії українки відірвалися від угорок та виграли її з різницею у вісім очок.

У другому сеті угорські волейболістки захопили лідерство на старті партії: після сьомої подачі Угорщина була попереду з рахунком 6:1. Однак українки зуміли відігратися та зрівняли рахунок 8:8.

Загалом другий сет пройшов у важкій боротьбі, але вирішальне очко взяли саме українські гравчині, які виграли другу партію з рахунком 26:24.

Вирішальний сет розпочався за рівної гри, однак Україна змогла захопити ініціативу і виграла його з рахунком 25:17 попри те, що Угорщина відіграла п'ять з 12 матчболів українок.

Найрезультативнішою волейболісткою матчу у складі збірної Україна стала Анастасія Крайдуба, яка принесла команді 16 очок.

Євро-2023 з волейболу. Груповий етап. 2-й тур
Україна – Угорщина - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)

Турнірна таблиця групи А

  • Сербія – 1 перемога, 3 очки (1 матч), 3:0 (різниця сетів)
  • Бельгія – 1 перемога, 3 (1), 3:0
  • Польща – 1 перемога, 3 (1), 3:0
  • Україна – 1 перемога, 3 (2), 3:3
  • Словенія – 0 перемог, 0 (1), 0:3
  • Угорщина – 0 перемог, 0 (2), 0:6

Що далі для збірної України на Євро-2023

  • 21 серпня. Бельгія — Україна
  • 23 серпня. Україна — Словенія
  • 24 серпня. Польща — Україна

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