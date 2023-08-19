Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ.19 серпня. УНН. Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу. У другому турі українки обіграли збірну Угорщини. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Зазначається, що у середині першої партії українки відірвалися від угорок та виграли її з різницею у вісім очок.
У другому сеті угорські волейболістки захопили лідерство на старті партії: після сьомої подачі Угорщина була попереду з рахунком 6:1. Однак українки зуміли відігратися та зрівняли рахунок 8:8.
Загалом другий сет пройшов у важкій боротьбі, але вирішальне очко взяли саме українські гравчині, які виграли другу партію з рахунком 26:24.
Вирішальний сет розпочався за рівної гри, однак Україна змогла захопити ініціативу і виграла його з рахунком 25:17 попри те, що Угорщина відіграла п'ять з 12 матчболів українок.
Найрезультативнішою волейболісткою матчу у складі збірної Україна стала Анастасія Крайдуба, яка принесла команді 16 очок.
Євро-2023 з волейболу. Груповий етап. 2-й тур
Україна – Угорщина - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)
Турнірна таблиця групи А
-
- Сербія – 1 перемога, 3 очки (1 матч), 3:0 (різниця сетів)
-
- Бельгія – 1 перемога, 3 (1), 3:0
-
- Польща – 1 перемога, 3 (1), 3:0
-
- Україна – 1 перемога, 3 (2), 3:3
-
- Словенія – 0 перемог, 0 (1), 0:3
-
- Угорщина – 0 перемог, 0 (2), 0:6
-
Що далі для збірної України на Євро-2023
-
- 21 серпня. Бельгія — Україна
-
- 23 серпня. Україна — Словенія
-
- 24 серпня. Польща — Україна
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ми готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо рф та білорусь будуть допущені - Шмигаль