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Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу

Киев • УНН

 • 862651 просмотра

КИЕВ.19 августа. УНН. Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу. Во втором туре украинки обыграли сборную Венгрии. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Общественное Спорт".

Детали

Отмечается, что в середине первой партии украинки оторвались от венгерок и выиграли ее с разницей в восемь очков.

Во втором сете венгерские волейболистки захватили лидерство на старте партии: после седьмой подачи Венгрия была впереди со счетом 6:1. Однако украинки сумели отыграться и сравняли счет 8:8.

В целом второй сет прошел в тяжелой борьбе, но решающее очко взяли именно украинские игроки, которые выиграли вторую партию со счетом 26:24.

Решающий сет начался при равной игре, однако Украина смогла захватить инициативу и выиграла его со счетом 25:17 несмотря на то, что Венгрия отыграла пять из 12 матчболов украинок.

Самой результативной волейболисткой матча в составе сборной Украины стала Анастасия Крайдуба, которая принесла команде 16 очков.

Евро-2023 по волейболу. Групповой этап. 2-й тур

  • Украина – Венгрия - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)

Турнирная таблица группы А

  • Сербия – 1 победа, 3 очка (1 матч), 3:0 (разница сетов)
  • Бельгия – 1 победа, 3 (1), 3:0
  • Польша – 1 победа, 3 (1), 3:0
  • Украина – 1 победа, 3 (2), 3:3
  • Словения – 0 побед, 0 (1), 0:3
  • Венгрия – 0 побед, 0 (2), 0:6

Что дальше для сборной Украины на Евро-2023

  • 21 августа. Бельгия — Украина
  • 23 августа. Украина — Словения
  • 24 августа. Польша — Украина

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