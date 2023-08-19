Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ.19 августа. УНН. Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу. Во втором туре украинки обыграли сборную Венгрии. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Общественное Спорт".
Детали
Отмечается, что в середине первой партии украинки оторвались от венгерок и выиграли ее с разницей в восемь очков.
Во втором сете венгерские волейболистки захватили лидерство на старте партии: после седьмой подачи Венгрия была впереди со счетом 6:1. Однако украинки сумели отыграться и сравняли счет 8:8.
В целом второй сет прошел в тяжелой борьбе, но решающее очко взяли именно украинские игроки, которые выиграли вторую партию со счетом 26:24.
Решающий сет начался при равной игре, однако Украина смогла захватить инициативу и выиграла его со счетом 25:17 несмотря на то, что Венгрия отыграла пять из 12 матчболов украинок.
Самой результативной волейболисткой матча в составе сборной Украины стала Анастасия Крайдуба, которая принесла команде 16 очков.
Евро-2023 по волейболу. Групповой этап. 2-й тур
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- Украина – Венгрия - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)
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Турнирная таблица группы А
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- Сербия – 1 победа, 3 очка (1 матч), 3:0 (разница сетов)
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- Бельгия – 1 победа, 3 (1), 3:0
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- Польша – 1 победа, 3 (1), 3:0
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- Украина – 1 победа, 3 (2), 3:3
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- Словения – 0 побед, 0 (1), 0:3
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- Венгрия – 0 побед, 0 (2), 0:6
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Что дальше для сборной Украины на Евро-2023
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- 21 августа. Бельгия — Украина
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- 23 августа. Украина — Словения
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- 24 августа. Польша — Украина
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