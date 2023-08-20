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Забрали 28 медалей: дефлимпийская сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира-2023 по плаванию

Забрали 28 медалей: дефлимпийская сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира-2023 по плаванию

Киев • УНН

 • 1238381 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Буэнос-Айресе, Аргентина, прошел чемпионат мира-2023 по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Дефлимпийскую сборную Украины представляли 16 пловцов, каждый из которых получил медаль. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

Детали 

Украина завоевала на чемпионате 28 наград: 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Из них 20 (8+7+5) пловцы получили в личных дисциплинах, а еще восемь (3+2+3) – в эстафетах.

Такой высокий результат позволил украинской команде финишировать, заняв второе место в медальном зачете, уступив лишь США с их 13 золотыми медалями из 25 наград.

В четырех дисциплинах получили награды сразу по двое украинцев. В частности, как пишет издание, трижды "сине-желтые" занимали первые две ступеньки, и каждый раз – в плавании брассом среди мужчин: на дистанциях 50 м (Алексей Коломиец и Денис Наконечный), 100 м (Наконечный и Коломиец) и 200 м (Коломиец и Владислав Гриценко).

Самым титулованным пловцом сборной Украины на чемпионате стал 20-летний Илья Султанов. Трехкратный дефлимпийский чемпион завоевал на этих соревнованиях семь наград (четыре личные и три в эстафетах), в том числе пять золотых (три из них – в индивидуальных дисциплинах).

Кроме того, Султанов записал на свой счёт рекорд турнира, который установил на дистанции 50 метров вольным стилем.
Результаты и рекорды Украины на дефлимпийском мундиале по плаванию.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе завершился чемпионат мира-2023 по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Дефлимпийская сборная Украины была представлена 16 пловцами, и каждый из них отличился на этих соревнованиях медалью.

За этот чемпионат Украина завоевала 28 наград: 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Из них 20 (8+7+5) спортсмены завоевали в личных дисциплинах, а еще восемь (3+2+3) – в эстафетах.

Этот результат позволил украинской команде финишировать на втором месте в медальном зачете, уступив лишь США, которые добыли 25 наград, но опередили "сине-желтых" по количеству "золота" (13).

Сразу в четырех дисциплинах на пьедестал поднялись по двое украинцев. В частности, трижды "сине-желтые" занимали первые две ступеньки, и каждый раз – в плавании брассом среди мужчин: на дистанциях 50 м (Алексей Коломиец и Денис Наконечный), 100 м (Наконечный и Коломиец) и 200 м (Коломиец и Владислав Гриценко).

Дополнения 

Больше всего титулов, представляя сборную Украины на чемпионате, забрал 20-летний Илья Султанов. Трехкратный дефлимпийский чемпион получил семь наград (четыре личные и три в эстафетах), из них пять золотых (три из них – в индивидуальных дисциплинах). Более того, пловец установил рекорд турнира, проплыв на дистанции 50 метров вольным стилем.

Также в течение турнира украинские пловцы побили два рекорда чемпионатов мира.

  • Илья Султанов – 50 м, вольный стиль – 23.19 с. 
  • Владислав Кремляков – 200 м, спина – 2:06.11 мин.

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