Українця визнано найкращим плавцем юніорського Чемпіонату Світу-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. За підсумками юніорського Чемпіонату Світу-2023 17-річного Олександра Желтякова визнано найкращим плавцем турніру. Про це повідомляє керівний орган світового плавання World Aquatics, пише УНН.
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В Ізраїльській Нетаньї завершився юніорський чемпіонат світу 2023 року з плавання. Збірна Україна поділила четверте місце в підсумковому медальному заліку, поділивши його зі збірними Данії та Боснії і Герцеговини.
У активі української команди дві золоті медалі, які здобув 17-річний Олександр Желтяков – на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Також на його рахунку срібло на 50 метрах на спині.
Крім того, на 100-метровій дистанції Желтяков виконав олімпійський норматив і завоював свою другу путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
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