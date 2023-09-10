Українця визнано найкращим плавцем юніорського Чемпіонату Світу-2023

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В Ізраїльській Нетаньї завершився юніорський чемпіонат світу 2023 року з плавання. Збірна Україна поділила четверте місце в підсумковому медальному заліку, поділивши його зі збірними Данії та Боснії і Герцеговини.

У активі української команди дві золоті медалі, які здобув 17-річний Олександр Желтяков – на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Також на його рахунку срібло на 50 метрах на спині.

Крім того, на 100-метровій дистанції Желтяков виконав олімпійський норматив і завоював свою другу путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

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