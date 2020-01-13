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Украинцев предупредили о быстрой утомляемости во время рабочей недели из-за погоды

Киев  •  УНН

 • 22525 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются в основном субкомфортные погодные условия, и только иногда - дискомфортные. У людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, а также рассеянность и быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение 13 января погода может вызвать дискомфортное состояние, в течение дня перейдет в субкомфортные. Это может сопровождаться умеренной теплонагрузкой, субъективным теплоощущением - "очень тепло". Также могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость и приступы головной боли.

"Субкомфорт будет ощущаться до конца дня понедельника, и весь вторник и среду. Во вторник, в середине дня, показатель субкомфорта - самый низкий. И уже ближе к четвергу вернется дискомфортное состояние, которое может сопровождаться значительной нагрузкой на терморегуляционную систему, возникновением риска перегрева организма. Также могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, невнимательность, отмечается быстрая утомляемость", - говорится в сообщении.

Дискомфортное самоощущение продлится до утра пятницы. Однако ближе ко второй половине дня - опять вернется субкомфорт.

Напомним, в Украине в понедельник, 13 января, ожидается погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 градусов мороза до 6 градусов тепла.

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