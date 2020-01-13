Від 10° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні у понеділок, 13 січня, очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 10 градусів морозу до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 13 січня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, у східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0°-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.
По Києву 13 січня також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.
Нагадаємо, 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір.