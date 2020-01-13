От 10° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине в понедельник, 13 января, ожидается погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 градусов мороза до 6 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Украине 13 января переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0°-5° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
По Киеву 13 января также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.
Напомним, 13 января в Украине празднуют Щедрый вечер.