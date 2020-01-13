Сьогодні в Україні святкують Щедрий вечір
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, напередодні Нового року за старим стилем, в Україні зустрічають Щедрий вечір. А за християнським календарем сьогодні день преподобної Меланії. У народній традиції ці два свята об'єдналися, тож святкують Щедрий вечір, або ж свято Маланки, повідомляє УНН.
Зазначимо, що сучасний Новий рік припадає на різдвяний піст, а от Старий - вже ні, то ж господарі можуть розгулятися. На Щедрий вечір готували щедру кутю: її заправляли скоромниною, тобто м'ясом і салом. Звідси й пішла назва - Щедрий вечір. Також на стіл ставили холодець, сало, ковбаси, млинці, вареники з сиром, пироги. Загалом, всього і побільше, адже в народі вважається: чим розмаїтніші страви, тим щедрішим буде наступний рік.
Ввечері щедрувальники ходили з візитом до осель. Зокрема, ходили і парубоцькі гурти. Вони, як-то кажуть, "водили Меланку". Парубки були одягнені у маски, а один із них - у жіноче вбрання, він і був Меланкою. Гурти співали, танцювали, розігрували жартівливі сценки.
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Уже вранці, закінчивши ритуальний обхід, молодь йшла палити "Дідуха" - це снопи, соломи, які стояли на покутті від Святого вечора до Нового року, і стрибала через багаття. Також йшли посівати зерном хрещених, рідних і близьких. Посівання супроводжувалося співом щедрівок. У народі вірили, що дівчата під час посівання щастя не приносять, і їм брати участь у цьому дійстві не годиться.
Натомість дівчата в ніч з 13 на 14 січня займалися ворожінням. Вважалося, що ця ніч - найкращий час для цього. Так, дівчата ворожили як на своє майбутнє, так і на судженого.