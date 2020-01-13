Сьогодні в Україні святкують Щедрий вечір

КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, напередодні Нового року за старим стилем, в Україні зустрічають Щедрий вечір. А за християнським календарем сьогодні день преподобної Меланії. У народній традиції ці два свята об'єдналися, тож святкують Щедрий вечір, або ж свято Маланки, повідомляє УНН.