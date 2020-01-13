Сегодня в Украине празднуют Щедрый вечер

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113168 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117689 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116137 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132385 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106929 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108854 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108729 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131972 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130725 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Сегодня в Украине празднуют Щедрый вечер

Сегодня в Украине празднуют Щедрый вечер

Киев  •  УНН

 • 40631 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, в Украине встречают Щедрый вечер. А по христианскому календарю сегодня день преподобной Мелании. В народной традиции эти два праздника объединились, и празднуют Щедрый вечер, или же праздник Маланки, сообщает УНН.

Отметим, что современный Новый год приходится на рождественский пост, а вот Старый - уже нет, поэтому хозяева могут разгуляться. На Щедрый вечер готовили щедрую кутью: ее заправляли скоромниной, то есть мясом и салом. Отсюда и пошло название - Щедрый вечер. Также на стол ставили холодец, сало, колбасы, блины, вареники с творогом, пироги. В общем, всего и побольше, ведь в народе считается: чем разнообразнее блюда, тем щедрее будет следующий год.

Вечером щедровальники ходили по домам. В частности, ходили и холостяцкие группы. Они, как говорится, "водили Меланку". Парни были одеты в маски, а один из них - в женский наряд, он и был Меланкой. Группы пели, танцевали, разыгрывали шуточные сценки.

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Уже утром, закончив ритуальный обход, молодежь шла жечь "Дидух" - это снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, и прыгала через костер. Также шли засевать зерном крестных, родных и близких. Сеяние сопровождалось пением щедривки. В народе верили, что девушки во время сеяния счастья не приносят, и им участвовать в этом действе не годится.

При этом девушки в ночь с 13 на 14 января занимались гаданием. Считалось, что эта ночь - лучшее время для этого. Так, девушки гадали как на свое будущее, так и на суженого.

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