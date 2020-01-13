Українців попередили про швидку стомлюваність під час робочого тижня через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються в основному субкомфортні погодні умови, і лише інколи – дискомфортні. У людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що протягом 13 січня погода може викликати дискомфортний стан, що протягом дня перейде у субкомфортний. Це може супроводжуватися помірним теплонавантаженням, суб’єктивним тепловідчуттям – "дуже тепло". Також можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість та напади головного болю.
"Субкомфорт відчуватиметься до кінця дня понеділка, а також увесь вівторок та середу. У вівторок, у середині дня, показник субкомфорту – найнижчий. І вже ближче до четверга повернеться дискомфортний стан, що може супроводжуватись значним навантаженням на терморегуляційну систему, виникненням ризику перегріву організму. Також можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, неуважність, відмічається швидка стомлюваність", - йдеться у повідомленні.
Дискомфортне самовідчуття триватиме до ранку п’ятниці. Проте ближче до другої половини дня – знов повернеться субкомфорт.
Нагадаємо, в Україні у понеділок, 13 січня, очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 10 градусів морозу до 6 градусів тепла.