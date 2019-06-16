Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"По данным УкрГидрометцентра, 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ГСЧС.



Напомним, по состоянию на 7:00 16 июня в Херсонской области остаются подтопленными 232 домохозяйства, из них 34 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает.



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