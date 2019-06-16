Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні в західних областях України очікуються грози, а подекуди навіть град і шквали. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 16 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, станом на 7:00 16 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 232 домогосподарства, з них 34 житлових будинки. Рівень води поступово спадає.
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