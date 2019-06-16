На Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 232 домогосподарства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Станом на 7:00 16 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 232 домогосподарства, з них 34 житлових будинки. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.
Для відкачування води залучено 44 чол. та 15 од. техніки, з них від ДСНС 29 чол. особового складу та 10 од. техніки.
Протягом доби відкачано 11 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 67 тис. 500 м3).
Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.
Нагадаємо, рятувальники попередили про підтоплення "міста на воді" Вилкового.